Lo especial del Rally del Paraguay, la pasión de los aficionados

A parte de ser el debut de nuestro país en el Mundial de Rally, esta primera edición del Rally del Paraguay muestra algo muy especial, la pasión del aficionado paraguayo por el deporte motor, que se aprecia especialmente en los tramos.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 10:17
Una postal maravillosa e inolvidable de los aficionados que desde hace un par de días ya estaban ubicados dentro de los tramos para ocupar el mejor lugar.
El Rally del Paraguay, la décima prueba del Mundial de Rally y el debut de nuestro país como anfitrión del WRC, sigue generando muchas sorpresas. Tras las repercusiones de las estrellas del Mundial por la partida ceremonial, este viernes se destaca la pasión de los aficionados, que hace más de uno, dos o tres días, inclusive, ya estaban instalados en los tramos.

Si sos paraguayo y te gusta el Mundial de Rally, que se note, con la infaltabe bandera paraguaya en cada tramos del Rally del Paraguay.
Impresionante lo que se vive en los tramos de esta primera etapa del Rally del Paraguay, con miles de aficionados diseminados en los tres tramos callejeros de la carrera, más el autódromo, con el que se cumpletan cuatro pruebas especiales para este viernes.

Vista aérea de uno de los miles de campamentos del Rally del Paraguay ubicados en lo largo de la primera etapa de la competencia este viernes.
El ingenio del paraguayo no tiene límites y también se hace notar con diferentes maneras de pasar el tiempo, aguardando que inicio de la competencia. Las exigencias del WRC son importantes y una de ellas era cerrar el tramo al menos 20 horas antes, lo que obligó al público a ingresar mucho tiempo antes.

Para nosotros Carpincho, para los foraneos Capibara, pero para este aficionado la idea es la misma, disfrutar y pasar el tiempo con los amigos aguardando el paso de los autos.
Otro detalle por destacar es el comportamiento del público, que hasta el momento no ha registrado ningún tipo de quejas por parte de la organización. Posiblemente, se entendió muy bien el mensaje de comportamiento y ubicación “por detrás de la cinta verde”.

