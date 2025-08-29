Lo especial del Rally del Paraguay, la pasión de los aficionados

El Rally del Paraguay, la décima prueba del Mundial de Rally y el debut de nuestro país como anfitrión del WRC, sigue generando muchas sorpresas. Tras las repercusiones de las estrellas del Mundial por la partida ceremonial, este viernes se destaca la pasión de los aficionados, que hace más de uno, dos o tres días, inclusive, ya estaban instalados en los tramos.

Impresionante lo que se vive en los tramos de esta primera etapa del Rally del Paraguay, con miles de aficionados diseminados en los tres tramos callejeros de la carrera, más el autódromo, con el que se cumpletan cuatro pruebas especiales para este viernes.

El ingenio del paraguayo no tiene límites y también se hace notar con diferentes maneras de pasar el tiempo, aguardando que inicio de la competencia. Las exigencias del WRC son importantes y una de ellas era cerrar el tramo al menos 20 horas antes, lo que obligó al público a ingresar mucho tiempo antes.

Otro detalle por destacar es el comportamiento del público, que hasta el momento no ha registrado ningún tipo de quejas por parte de la organización. Posiblemente, se entendió muy bien el mensaje de comportamiento y ubicación “por detrás de la cinta verde”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy