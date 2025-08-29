Rally del Paraguay: Fourmaux lidera la general, Domínguez la WRC2 y Fau está tercero

Tras el 50% disputado de la etapa 1 del Rally del Paraguay, la décima cita del Mundial, Adrien Fourmaux (Hyunda i20N Rally1), comanda este viernes provisionalmente la clasificación general por delante de los dos pilotos de Toyota, los finlandeses Kalle Rovamperä (a 4.1 segundos) y Sami Pajari (18.0).

Luego de los primeros tres tramos que pasaron por Cambyreta, Nueva Alborada y Yerbatera, la carrera llegó al autódromo Alfredo Scheid de Capitán Miranda, donde se disputó la especial cuatro, el francés de Hyundai acumula un tiempo de 38,9.09 minutos. Fourmaux pasó al frente luego de ganar la PE2 para quedar a solo cuatro décimas de Rovanperä.

Confirmó su primer lugar en la PE3, cuando vuelve a terminar por delante de Kalle, para ampliar la diferencia en el autódromo, donde fue el más veloz.

Domínguez “avisa” y lidera de la WRC2

“El que avisa no traiciona”, señala una frase y el paraguayo Diego Domínguez Bejarano la está aplicando literalmente, al quedar primero momentáneamente en la WRC2, cumplido el primer segmento de la etapa 1. Los paraguayos se hacen fuertes en casa y a Diego se le suma Fau Zaldívar, quien provisionalmente está en la tercera plaza, 5.4 segundos por detrás del francés Rossel.

El primer tramo lo ganó el sueco Oliver Solberg, en el segundo ya Diego se hace sentir, gana y toma la punta. Repite mejor tiempo en la tercera especial para marcar diferencias sobre Rossel, quedando a 11 segundos del francés y 16,4 de Zaldívar.

Diego y Fau están en casa, juegan de local y quieren dejar en lo más alto al Paraguay en su primer rally WRC.