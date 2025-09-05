FIA Fórmula 2-Italia: Joshua clasificó 7° en Monza

El piloto del equipo AIX Racing clasificó 8°, pero a raíz de una penalización que recibió otro piloto, fue reubicado en el 7° lugar y por el sistema de grilla invertida de la categoría, estará partiendo mañana desde la segunda fila de la grilla de salida, en el 4° puesto, en la carrera sprint que arrancará a las 9:15.

El domingo, en la carrera principal o feature race, que comenzará desde la 4:45 (ambos horarios de Py), lo hará desde la séptima plaza, y buscará repetir las buenas actuaciones del año pasado, en el que sumó puntos en ambas carreras, logrando un podio en la sprint, con un P3, y un P5, en la principal.

“Cerramos un buen viernes con un P7 en la qualy. Las banderas rojas nos impidieron hacer una vuelta más, pero estamos en posición para pelear ambas carreras. Mañana largamos en el P4 de la sprint”, expresó Duerksen a través de sus redes sociales.

Lea además: FIA Fórmula 2-Hungaroring: Joshua no pudo sumar

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El circuito de Monza fue inaugurado en 1922 y es uno de los templos históricos del automovilismo mundial. Durante sus primeras décadas, contaba con un óvalo de peralte extremo que se utilizaba en combinación con el trazado convencional, creando un “circuito mixto” único. Ese óvalo aún existe, abandonado en medio del bosque del parque real, y es testimonio del carácter experimental de la época dorada del automovilismo.