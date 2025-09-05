ABC Motor

Fórmula 1-GP de Italia: Sainz: “Parece que tenemos buen ritmo”

El español Carlos Sainz (Williams), que fue tercero hoy en la FP1 y FP2 del GP de Italia –16ª fecha de la F1–, manifestó en Monza –el templo de la velocidad– cuanto sigue: “Ha sido un día positivo y parece que tenemos buen ritmo”.

05 de septiembre de 2025 - 19:25
Carlos Sainz ocupó el tercer lugar en las prácticas libres 1 y 2. Aquí junto a su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon.
Carlos acaba de cumplir 31 años, con cuatro triunfos y 27 podios en la categoría reina, dos de ellos en Monza donde fue segundo, en 2019, con un McLaren; y tercero, hace dos temporadas, a bordo de un Ferrari.

Aún quedan algunas áreas en las que me gustaría afinar, para poder sentirme un poco más cómodo en algunas curvas”, opinó el talentoso piloto madrileño, que disputa su undécima temporada en la F1, la primera con la escudería de Grove.

Pero está bien tener un ritmo decente tanto en tandas largas como en cortas”, comentó el español de Williams, que, tras marcar el tercer crono en el primer entrenamiento libre (1°, Lewis Hamilton), repitió ese puesto en el ensayo vespertino, en el que se quedó a tan sólo 69 milésimas del mejor tiempo del día, que marcó su ex compañero, el inglés Lando Norris (McLaren).

El español Carlos Sainz a bordo del FW47 durante las prácticas libres de hoy.
Haremos algún trabajo en el “set up” esta noche y ojalá que podamos mantener esta buena forma durante el resto del fin de semana”, concluyó Sainz.

