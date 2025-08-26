Con Pérez y Bottas, Cadillac apuesta por la experiencia en su debut en F1

La escudería estadounidense Cadillac, que en 2026 se convertirá en el 11º equipo de la Fórmula 1, apuesta por la veteranía y este martes confirmó al mexicano Sergio Pérez y al finlandés Valteri Bottas (ambos de 35 años) como sus pilotos para el próximo año.