FIA Fórmula 2-Italia: Duerksen hace historia en Monza

Tal y como aconteciera en la pasada temporada 2024 de la FIA Fórmula 2, nuestro compatriota Joshua Duerksen volvió a subir al tercer escalón del podio en la carrera sprint que se desarrolló ayer en el emblemático Autódromo Nacional de Monza, en Italia.

Nuestro compatriota completó los 5.793 metros del trazado en el mencionado circuito y cruzó la bandera a cuadros en el tercer lugar, luego de una carrera que lo tuvo al piloto del AIX Racing partiendo desde el 4º lugar de la grilla de salida, es decir, desde la segunda fila, por el sistema de grilla invertida tras haber clasificado en el 7º puesto.

Joshua, que habitualmente nos suele deleitar con extraordinarias largadas, ayer no pudo reprisar las mismas y al iniciar la sprint perdió dos posiciones (6º). Luego de sendas banderas amarillas por varios incidentes y una gran remontada, pudo escalar posiciones y completó la carrera en la tercera plaza, para subir nuevamente al podio y celebrar otro logro dentro de la categoría, en la cual sigue sumando puntos más que importantes para llegar a la F1.

Lea también: FIA Fórmula 2-Italia: Joshua clasificó 7° en Monza

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Que semana para volver al podio. Feliz de comenzar el fin de semana de esta forma, mañana (hoy) queremos hacer lo mismo. Gracias a Dios, mi familia, amigos, patrocinadores, fans y equipo por estar siempre a mi lado. Para adelante AIX Racing, vamos por una mas para cerrar la semana”, expresó a través de sus redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duerksen vuelve a la pista hoy para la carrera principal o feature race, que arrancará a las 4:45 de nuestro país.