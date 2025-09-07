Fórmula 1-GP de Italia: Verstappen, poleman en Monza

En el feudo italiano de Monza, volcado a Ferrari, el piloto del Red Bull Racing superó al británico Lando Norris, segundo del certamen, por 77 milésimas de segundo. El otro McLaren, el del líder australiano Oscar Piastri, saldrá desde la segunda fila junto a la Ferrari de Charles Leclerc, vencedor el año pasado en Monza.

“Hemos aportado algunas modificaciones que me han permitido tener un poco más de rendimiento”, explicó Verstappen, que consiguió en el legendario trazado italiano su quinta “pole” de la temporada y lleva tan solo dos victorias este año (Japón y Emilia-Romaña).

En Monza, Verstappen marcó de paso el récord de la pista y también el de la velocidad media más elevada en una vuelta de la Fórmula 1, (264,681 km/h).

“Esta temporada los GP han sido un poco más complicados para nosotros, pero lo daremos todo”, prometió el neerlandés.