Joshua Duerksen: Los puntos que sumó y en qué posición está

Joshua Duerksen finalizó tercero en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Monza, Italia. El paraguayo subió al podio por tercera vez en la temporada, volvió a sumar puntos en la categoría y escaló en la clasificación. El piloto de AIX Racing festejó con la casaca de la Albirroja en homenaje a la clasificación de la selección de Paraguay al Mundial 2026.

Lea más: Paraguay continúa festejando: ¡Podio de Joshua en Monza!

Duerksen logró los 6 puntos del tercer puesto y alcanzó las 29 unidades en la tabla de posiciones de pilotos. El nacido en Asunción ganó dos ubicaciones en la víspera de la carrera principal: dejó el décimo quinto lugar y es actualmente décimo tercero. El guaraní amplió a 11 la diferencia con relación a la cantidad que registró (18) en 2024 durante la primera experiencia en la F2.

La Fórmula 2 de la FIA desarrolla la undécima fecha de la temporada: luego de 10 rondas completas y la carrera sprint de la actual, el italiano Leonardo Fornaroli de Invicta Racing es el único líder con 164 puntos. Por su lado, el neerlandés Richard Verschoor de MP Motorsport es escolta con 140 y el estadounidense Jak Crawford de DAMS Lucas Oil, tercero con 137.

Lea más: Joshua Duerksen: “Es la mejor semana de Paraguay”