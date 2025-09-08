F1-GP de Italia: Verstappen se reencuentra con la victoria

Es la tercera victoria esta temporada para el tetracampeón de la Fórmula 1, luego de la conseguida en Japón y Emilia-Romaña, por lo que, de esta manera, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) pone fin a una racha de cinco triunfos consecutivos del equipo McLaren.

“El coche era muy manejable, he podido gestionar el ritmo y hemos parado en los boxes en el momento adecuado”, resumió Verstappen sobre la carrera. Pese a la victoria, las posibilidades de que “Mad Max” revalide el título de campeón son ínfimas.

A falta de ocho carreras para el final de la presente temporada, el neerlandés suma 230 puntos en la tabla de posiciones y sigue estando muy lejos de Piastri, líder con 324 unidades, 31 más que su compañero Norris.

“Este es uno de esos fines de semana en los que fuimos algo más lentos, pero la batalla fue bonita”, declaró Norris.

“Hice todo lo que pude hoy (ayer). Intenté pelear con Max, pero me superó y se mereció el triunfo”, insistió el inglés.

Esta vez, la estrategia de McLaren benefició a Norris. El inglés fue superado por Piastri tras una parada en boxes para cambiar neumáticos, pero el equipo británico ordenó al australiano devolver la segunda posición a su compañero, algo que todavía deberá aclararse.