F3-Ultimate Cup Series/España: Valente sube al podio en Aragón

El piloto paraguayo Mateo Valente cerró una gran jornada ayer subiendo al podio dos veces en la cuarta fecha del Ultimate Cup Series en la Fórmula 3, que se disputó en el Motorland Aragón, de España.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 01:00
Gran performance del piloto paraguayo Mateo Valente, que sigue cosechando logros en la F3.
Gran performance del piloto paraguayo Mateo Valente, que sigue cosechando logros en la F3.

Mateo logró un P2 en la Race2 y un P3 en la Race3, bajo la estructura del equipo Artline Virage.

En la Race2, Valente largó desde el segundo lugar y defendió la posición por varias vueltas, pese a tener un auto menos potente que en la Race1. Tras una dura batalla y una carrera incidentada finalizó tercero, pero subió al segundo puesto luego de las penalidades.

La Race3 fue épica. Al paraguayo le tocó largar bien desde atrás (6°) y fue subiendo posiciones hasta quedar en el P3. También fue una carrera muy incidentada y con mucha lucha por las posiciones, por lo que el piloto de la máquina #59 defendió el P3 hasta la última vuelta.

Mateo Valente, la bandera paraguaya y su monoplaza #59.
Mateo Valente, la bandera paraguaya y su monoplaza #59.

Mateo llegó al podio nuevamente, dejando bien claro que está para pelear por grandes cosas en su categoría, a pesar de ser un “rookie” en la Hoosier Formula Cup.

Cabe recordar que el sábado, en la Race1, se vio obligado a abandonar por un problema con su monoplaza. Al momento del abandono también venía peleando posiciones de podio.

La próxima fecha del será en el circuito Nevers Magny-Cours de Francia, del 10 al 12 de octubre.

