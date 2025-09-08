F3-Ultimate Cup Series/España: Valente sube al podio en Aragón

Mateo logró un P2 en la Race2 y un P3 en la Race3, bajo la estructura del equipo Artline Virage.

En la Race2, Valente largó desde el segundo lugar y defendió la posición por varias vueltas, pese a tener un auto menos potente que en la Race1. Tras una dura batalla y una carrera incidentada finalizó tercero, pero subió al segundo puesto luego de las penalidades.

La Race3 fue épica. Al paraguayo le tocó largar bien desde atrás (6°) y fue subiendo posiciones hasta quedar en el P3. También fue una carrera muy incidentada y con mucha lucha por las posiciones, por lo que el piloto de la máquina #59 defendió el P3 hasta la última vuelta.

Mateo llegó al podio nuevamente, dejando bien claro que está para pelear por grandes cosas en su categoría, a pesar de ser un “rookie” en la Hoosier Formula Cup.

Cabe recordar que el sábado, en la Race1, se vio obligado a abandonar por un problema con su monoplaza. Al momento del abandono también venía peleando posiciones de podio.

La próxima fecha del será en el circuito Nevers Magny-Cours de Francia, del 10 al 12 de octubre.