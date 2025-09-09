CNR: Diagraman el TCR50

“Sin filtros ni ediciones de ningún tipo. Así se encuentra la zona de Infante Rivarola (frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia) de cara al #PetrobrasTranschacoRally50. Un aspecto totalmente diferente y mucho mejor de cuando meses atrás las inundaciones nos dejaban un panorama que obligaba a posponer la disputa. “Las segundas bodas de oro” del automovilismo paraguayo, en su gesta está a cargo de la Comisión Deportiva del TACPy”, indica un posteo en redes sociales de la ADN.

Los dirigentes de la mencionada institución ya recorren los tradicionales senderos del suelo chaqueño, para lo que sin lugar a dudas será una histórica e inolvidable edición #50.

Cabe recordar que el TCR50 arrancará con las pruebas de clasificación el 19 de octubre, en el máximo coliseo automovilístico de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá, y la primera, segunda y tercera etapa, se disputarán los días 24, 25 y 26 del mismo mes en el Chaco.

