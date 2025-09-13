Club Cateura 4x4 Extremo Py: Show asegurado del Off-Road en Itá

La competencia se desarrollará en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la Compañía Curupicayty de la mencionada ciudad, que recibirá a los amantes de la modalidad.

La organización preparó para la ocasión un trazado bastante desafiante en el que los competidores deberán superar todos y cada uno de los obstáculos: pasto, barro, bosque, badenes naturales y/o artificiales y cursos de agua, y lo harán en busca del mejor tiempo de clasificación que los deposite en la gran final.

Las más de 25 tripulaciones que están anotadas para esta cita, tendrán que realizar 2 vueltas clasificatorias, tras las cuales quedarán las mejores que irán a una vuelta final, que determinará quienes serán los vencedores.

Las categorías que estarán nuevamente habilitadas serán: la TT1, que tiene 4 tripulaciones anotadas; la TT2, 3; la TT3, 8; la TT4N, 5; la TT4L, 2; y la categoría principal, la TT4 Extreme, 3.

Cabe recordar que todos aquellos que quieran competir en la jornada de hoy podrán hacerlo inscribiéndose en la previa de la carrera, que arrancará a las 9:50, con un show asegurado del Off-Road.

Según el programa oficial, los portones para acceder al circuito estarán abiertos a partir de las 7:00, la reunión de pilotos será a las 9:00 y la entrada fue fijada en 30.000 guaraníes.