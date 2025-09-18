FIA Fórmula 2-Azerbaiyán: Joshua vuelve a Bakú

Tras una exitosa fecha en Monza (Italia), con un doble podio (P3 en la carrera sprint y P2 en la principal), el piloto del equipo de origen alemán AIX Racing buscará continuar el buen momento, esta vez en las calles de Bakú.

Nuestro compatriota se ubica actualmente en el 12° puesto de la tabla de posiciones entre los pilotos, encarando estas tres rondas del final de certamen en circuitos donde sumó el mayor porcentaje de sus puntos de la temporada pasada.

El trazado urbano de Bakú presenta un nivel de dificultad técnico muy alto para los pilotos. Las calles angostas y las curvas lentas y pronunciadas hacen que este circuito sea muy respetado, siendo calificado en muchas ocasiones como una especie de “Mónaco de alta velocidad”.

Cada uno de los 6.003 m de este dibujo contiene un desafío único, con las barreras y paredes tan cercas y sin muchas opciones de escapatorias. Un error puede ser la diferencia entre la victoria y un abandono.

La recta principal es la más larga de todo el calendario, proporcionando una velocidad punta récord de 340 km/h en la FIA F2, como también la curva más angosta de toda la temporada, la del castillo.

Para mañana está prevista la única práctica libre (3:00) y las pruebas de clasificación (7:00), ambos horarios de Paraguay.