Joshua Duerksen: remontada, pero sin puntos en la carrera sprint

Joshua Duerksen disputó hoy la carrera sprint de la Fórmula 2 de la FIA en Azerbaiyán. El paraguayo de AIX Racing partió décimo quinto, remontó posiciones y acabó a un puesto de la zona de puntos.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 12:39
El paraguayo Joshua Duerksen en el monoplaza de AIX Racing durante la carrera sprint de la Fórmula 2 en el Circuito callejero de Bakú, en Bakú, Azerbaiyán.
Joshua Duerksen remontó posiciones, pero no pudo sumar en la carrera sprint de la antepenúltima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 2 de la FIA. El piloto de AIX Racing arrancó en el Circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán, desde el décimo quinto puesto y finalizó noveno después de las 21 vueltas. El paraguayo quedó a un lugar de ingresar a la zona de puntos.

Duerksen, quien había registrado el 14° mejor tiempo tanto en el entrenamiento libre como en la clasificación, ambos el viernes, partió desde el 15° lugar por una penalización que sufrió en la qualy. Por lo tanto, el nacido en Asunción debía superar a 7 monoplazas para al menos obtener 1 unidad en el trazado en el que había logrado la primera victoria en la categoría en 2024.

El paraguayo Joshua Duerksen en el monoplaza de AIX Racing durante la carrera sprint de la Fórmula 2 en el Circuito callejero de Bakú, en Bakú, Azerbaiyán.
La carrera principal, el domingo a las 04:00

Joshua Duerksen, quien logró un doble podio histórico en la ronda anterior en Monza, disputará el domingo la carrera principal de la F2 en Azerbaiyán. La competencia arrancará a las 04:00, hora de Paraguay, y el joven de 21 años volverá a comenzar 15° en la parrilla de salida. En este caso, debe remontar a 5 adversarios para entrar a los sitios de puntuación.

