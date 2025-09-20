Joshua Duerksen: remontada, pero sin puntos en la carrera sprint

Joshua Duerksen remontó posiciones, pero no pudo sumar en la carrera sprint de la antepenúltima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 2 de la FIA. El piloto de AIX Racing arrancó en el Circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán, desde el décimo quinto puesto y finalizó noveno después de las 21 vueltas. El paraguayo quedó a un lugar de ingresar a la zona de puntos.

Duerksen, quien había registrado el 14° mejor tiempo tanto en el entrenamiento libre como en la clasificación, ambos el viernes, partió desde el 15° lugar por una penalización que sufrió en la qualy. Por lo tanto, el nacido en Asunción debía superar a 7 monoplazas para al menos obtener 1 unidad en el trazado en el que había logrado la primera victoria en la categoría en 2024.

La carrera principal, el domingo a las 04:00

Joshua Duerksen, quien logró un doble podio histórico en la ronda anterior en Monza, disputará el domingo la carrera principal de la F2 en Azerbaiyán. La competencia arrancará a las 04:00, hora de Paraguay, y el joven de 21 años volverá a comenzar 15° en la parrilla de salida. En este caso, debe remontar a 5 adversarios para entrar a los sitios de puntuación.