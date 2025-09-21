ABC Motor

Mini Rally Cordillerano-7ª fecha: Dominio de los López en Altos

El pasado fin de semana se llevó a cabo con mucho éxito la séptima fecha del Campeonato Cordillerano de Mini Rally, organizado por el Motor Club Caacupé, en el circuito El Tucán de la ciudad de Altos.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 19:35
Espectacular derrape del autocross al mando de Cristian y David López durante la competencia.
Tras la disputa de las competitivas vueltas, las posiciones finales de la jornada fueron las siguientes:

En la clasificación general F2, 1) Cristian y David López, 2) Rubén Yudis y Juan Caballero y 3) Miguelito Reyes y Mer Pérez; en Autocross a Inyección, 1) Cristian y David López, 2) Rubén Yudis y Juan Caballero y 3) Miguelito Reyes y Mer Pérez; en la categoría 2000 8V, 1) Guillermo Villalba y Gabriela Ruiz.

En Cuasi Fuerza Libre, 1) Juan Sánchez, 2) Matías Ramírez y 3) Mario Ávalos; en Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez y 2) Fabricio Vázquez; en Cuasi Junior/ 2, 1) Diego Marín, 2) Joaquín González y 3) Jair Gracia; en Cuasi Junior/1, 1) José González y 2) Enzo Rojas.

En Moto Nacional Trail, 1) Santiago Martínez y 2) Augusto López; en Cuasi Pro 400/1, 1) Marcelo Reyes; en Kart Nacional, 1) Roque González, 2) Emilio Gracia y 3) Javier Gracia; en Cuasi Damas, 1) Cecilia Cáceres y 2) Mariángel Cáceres; en Motos Pro 300, 1) Ulices Benítez, 2) Alejandro Encina y 3) Claudio Torres y en Moto Fuerza Libre, 1) Sergio Patiño.

