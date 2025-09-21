Mini Rally Cordillerano-7ª fecha: Dominio de los López en Altos

Tras la disputa de las competitivas vueltas, las posiciones finales de la jornada fueron las siguientes:

En la clasificación general F2, 1) Cristian y David López, 2) Rubén Yudis y Juan Caballero y 3) Miguelito Reyes y Mer Pérez; en Autocross a Inyección, 1) Cristian y David López, 2) Rubén Yudis y Juan Caballero y 3) Miguelito Reyes y Mer Pérez; en la categoría 2000 8V, 1) Guillermo Villalba y Gabriela Ruiz.

En Cuasi Fuerza Libre, 1) Juan Sánchez, 2) Matías Ramírez y 3) Mario Ávalos; en Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez y 2) Fabricio Vázquez; en Cuasi Junior/ 2, 1) Diego Marín, 2) Joaquín González y 3) Jair Gracia; en Cuasi Junior/1, 1) José González y 2) Enzo Rojas.

En Moto Nacional Trail, 1) Santiago Martínez y 2) Augusto López; en Cuasi Pro 400/1, 1) Marcelo Reyes; en Kart Nacional, 1) Roque González, 2) Emilio Gracia y 3) Javier Gracia; en Cuasi Damas, 1) Cecilia Cáceres y 2) Mariángel Cáceres; en Motos Pro 300, 1) Ulices Benítez, 2) Alejandro Encina y 3) Claudio Torres y en Moto Fuerza Libre, 1) Sergio Patiño.