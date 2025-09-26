CNR-7ª fecha: Últimas novedades de la 50ª edición del TCR

Por un lado, la presentación o lanzamiento oficial de la tradicional prueba chaqueña, que habitualmente suele cumplirse todos los años en el Salón Choferes del Chaco del TACPy, finalmente se llevará a cabo en el Edificio Nextar, ubicado sobre la Autopista Silvio Pettirossi esquina Santa Rita (frente a Plaza Madero), el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 19:30.

En la ocasión, además de otros importantes anuncios que se darán, la organización del evento expondrá el recorrido total (cantidad de pruebas especiales cronometradas y kilometrajes) que tendrá la máxima fiesta del deporte motor de nuestro país, cuyas 3 etapas se desarrollarán en la región Occidental del 24 al 26 de octubre, previa prueba de clasificación que se cumplirá el 19 del mismo mes, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá.

Por otro, al día siguiente, el jueves 2, desde las 19:00, tendrá lugar la reunión de preparadores de los equipos que tengan interés en participar de esta edición especial del Rally del Chaco, en el Salón de Sesiones del Departamento Deportivo del TACPy, ubicado en la Sede Central (2° Piso, Bloque B), sobre las calles 25 de Mayo entre Brasil y Cerro Corá, respectivamente.

