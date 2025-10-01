CNR-7ª fecha: El TCR50 será presentado hoy en el TACPy

Esta noche, finalmente en el Salón Choferes del Chaco del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), desde las 20:00, empezará a escribirse el primer capítulo del TCR50 con la presentación oficial de una competencia que volverá a realizarse en esta parte del año, es decir, en octubre, ya que inicialmente estaba prevista para junio pero fue postergada por las inundaciones que se registraron en la región Occidental.

La organización del evento dará a conocer todos y cada uno de los detalles, como ser: la cantidad de pruebas especiales cronometradas, los kilometrajes y los horarios, tanto de la prueba de clasificación, que se cumplirá el domingo 19 de octubre, en el VRD de Capiatá, como de las tres etapas, que se desarrollarán el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 del mismo mes, en el Chaco paraguayo.

Igualmente, mañana a partir de las 19:00, se llevará a cabo la reunión de preparadores en el Salón de Sesiones del Departamento Deportivo del TACPy, institución esta que igualmente autorizó para esta edición la participación de los autos históricos, que clasificarán, pasarán por la rampa de salida; y además, competirán en dos tramos de la etapa 1 y dos de la etapa 3 (no harán la etapa 2), para luego retornar a la rampa de llegada en Asunción.

