ABC Motor

CNR-7ª fecha: El TCR50 será presentado hoy en el TACPy

El Petrobras Transchaco Rally 2025 será presentado oficialmente hoy en el Salón Choferes del Chaco del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), a partir de las 20:00. Este año, la tradicional prueba chaqueña será histórica no solo porque se disputará en su edición #50, sino porque tras la misma, se conocerán a los campeones nacionales de rally tanto en la tracción integral como en la simple.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 01:00
Omar Benítez y Fabián Herrera, al mando del rendidor Honda Civic Si Coupé, fueron los mejores de la tracción sencilla el año pasado.
Omar Benítez y Fabián Herrera, al mando del rendidor Honda Civic Si Coupé, fueron los mejores de la tracción sencilla el año pasado.Gentileza

Esta noche, finalmente en el Salón Choferes del Chaco del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), desde las 20:00, empezará a escribirse el primer capítulo del TCR50 con la presentación oficial de una competencia que volverá a realizarse en esta parte del año, es decir, en octubre, ya que inicialmente estaba prevista para junio pero fue postergada por las inundaciones que se registraron en la región Occidental.

Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris) vencieron en la clasificación general del TCR49.
Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris) vencieron en la clasificación general del TCR49.

La organización del evento dará a conocer todos y cada uno de los detalles, como ser: la cantidad de pruebas especiales cronometradas, los kilometrajes y los horarios, tanto de la prueba de clasificación, que se cumplirá el domingo 19 de octubre, en el VRD de Capiatá, como de las tres etapas, que se desarrollarán el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 del mismo mes, en el Chaco paraguayo.

Nico Baeza y Luis Cabo de Vila (VW Gol) triunfaron en la clase RC4C y fueron 2° de la F2 en el 2024.
Nico Baeza y Luis Cabo de Vila (VW Gol) triunfaron en la clase RC4C y fueron 2° de la F2 en el 2024.

Lea además: Presentan un TCR muy especial por los 100 años del TACPY

Igualmente, mañana a partir de las 19:00, se llevará a cabo la reunión de preparadores en el Salón de Sesiones del Departamento Deportivo del TACPy, institución esta que igualmente autorizó para esta edición la participación de los autos históricos, que clasificarán, pasarán por la rampa de salida; y además, competirán en dos tramos de la etapa 1 y dos de la etapa 3 (no harán la etapa 2), para luego retornar a la rampa de llegada en Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado