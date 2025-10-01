Transchaco Rally 2025: Edición cincuenta de una gran pasión

Con una gran expectativa, equipos, tripulaciones y miembros de la prensa asistieron en la noche del miércoles a la sede del Touring Club para formar parte, desde el principio, del cincuentenario del Transchaco Rally (TCR), prueba que cerrará el Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2025.

Los directivos del Touring brindaron detalles de lo que será la carrera, con la apertura de inscripciones hasta el miércoles 15 del mes en curso, la verificación y partida ceremonial el sábado 18 (lugar a confirmar) y la prueba especial de clasificación el domingo 19, en el autódromo Rubén Dumot de Capiatá.

A su habitual interés que genera el TCR, en esta ocasión se suma la posibilidad de definir al campeón nacional de la presente temporada, que podría, porqué no, ser también el vencedor de la edición 50.

Serán dos pasadas al autódromo capiateño el domingo 19, para definir el orden de partida de la competencia, que se cumplirá entre el viernes 24 al domingo 26, con tres etapas bien duras.

Serán 21 pruebas especiales, 19 en la región Occidental distribuidas en tres etapas, con un total de 484,67 kilómetros de tramos cronometrados. En su contexto general, esta edición no tiene mucha variación con relación a la del año pasado, concretando una primera etapa cercana a Mariscal Estigarribia, epicentro de la cerrara.

La segunda va a la zona fronteriza y la tercera nuevamente cercano a Mariscal, con la última especial en Picada Histórica, donde se conocerá al vencedor 2025.