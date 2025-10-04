ABC Motor

F1-GP de Singapur: Russell consigue la “pole” en Marina Bay

El piloto británico George Russell, del equipo Mercedes, sorprendió hoy en el circuito callejero de Marina Bay al conseguir la “pole position” para el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 (mañana, a las 8:00) por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo, a 182 milésimas, y del australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero, a 366 milésimas, en una jornada en la que el equipo alemán dio un golpe sobre la mesa desde la Q2 a costa de los bólidos de la escudería de Woking, que se vieron superados también en la recta final.

04 de octubre de 2025 - 18:22
Festejo del británico George Russell (27 años) tras haber marcado el mejor tiempo en la qualy.
Por detrás, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) alcanzó la cuarta plaza, a 379 milésimas, mientras que el británico Lando Norris personificó la irregular sesión de los McLaren al colocarse quinto, a 428 milésimas.

Por su parte, los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc se ubicarán sexto y séptimo respectivamente en la parrilla de salida, en una zona más que anónima para las aspiraciones de la escudería italiana.

El español Fernando Alonso exprimió todo lo que pudo su Aston Martin para alcanzar la Q3 y firmar el décimo puesto, por detrás del Racing Bulls del francés Isack Hadjar (8º) y del Haas del británico Oliver Bearman (9°), mientras que los Williams de Alex Albon y Carlos Sainz (12° y 13° en la clasificación) fueron descalificados por incumplir el reglamento técnico (apertura del DRS superó los 85 mm permitidos).

Ha sido un buen fin de semana, pero lo importante ahora es la carrera y luchar por una buena posición. Hasta ahora no teníamos mucha confianza en el coche, pero ya que la Q2, tras hacer una buena vuelta, sentí que teníamos algo más en el bolsillo. Eso me hizo recordar que da igual lo que pasa el viernes, porque lo importante es lo que haces en la Q3. Y esta noche recordaré que da igual la clasificación, sino lo que haces en carrera, donde intentaré luchar por una buena posición”, dijo Russell.

