Fórmula 1-GP de Azerbaiyán: Verstappen gana con autoridad

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el vigente cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell, de Mercedes, y al español Carlos Sainz, de Williams.

“Un fin de semana increíble. Para nosotros ganar aquí es fantástico. El coche estuvo genial con ambos compuestos, tuvimos aire limpio todo el tiempo y fue bastante sencillo”, expresó Max.

“Había viento y el coche se movía mucho, pero estoy contento con el rendimiento y feliz de que no hubo demasiados coches de seguridad”, añadió el neerlandés, dominador de principio a fin y ganador por primera vez en Bakú.

Verstappen, de 27 años, que salió desde el primer lugar, llevó a cabo una estrategia impecable sin cometer errores y finalmente ganó con una cómoda ventaja de 14 segundos sobre Russell, que remontó desde el quinto puesto.

El neerlandés, ya ganador en Monza hace dos semanas, registró la 67ª victoria de su carrera en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la cuarta de esta temporada: Suzuka/Japón, Emilia Romaña y Monza/Italia y Bakú/ Azerbaiyán, respectivamente.

En el tercer lugar del podio, Sainz, el primero que logra con Williams, lo celebró a lo grande: “Vamos. Este es el mejor resultado de mi carrera. Honestamente, no puedo describir cómo se siente. Sabe mejor que mi primer podio”, concluyó el madrileño de 31 años, que esta temporada compite bajo la estructura del equipo británico.