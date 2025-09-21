ABC Motor

Fórmula 1-GP de Azerbaiyán: Verstappen gana con autoridad

Tras partir desde la “pole position”, el piloto neerlandés Max Verstappen, del Red Bull Racing, ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, mientras que el líder del certamen, el australiano Oscar Piastri, de McLaren, tuvo hoy un accidente en la primera vuelta y se retiró de Bakú.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 19:50
El RB21, pilotado por el neerlandés Max Verstappen, estuvo imparable durante este Gran Premio.
En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el vigente cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell, de Mercedes, y al español Carlos Sainz, de Williams.

Un fin de semana increíble. Para nosotros ganar aquí es fantástico. El coche estuvo genial con ambos compuestos, tuvimos aire limpio todo el tiempo y fue bastante sencillo”, expresó Max.

Había viento y el coche se movía mucho, pero estoy contento con el rendimiento y feliz de que no hubo demasiados coches de seguridad”, añadió el neerlandés, dominador de principio a fin y ganador por primera vez en Bakú.

Verstappen, de 27 años, que salió desde el primer lugar, llevó a cabo una estrategia impecable sin cometer errores y finalmente ganó con una cómoda ventaja de 14 segundos sobre Russell, que remontó desde el quinto puesto.

El neerlandés, ya ganador en Monza hace dos semanas, registró la 67ª victoria de su carrera en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la cuarta de esta temporada: Suzuka/Japón, Emilia Romaña y Monza/Italia y Bakú/ Azerbaiyán, respectivamente.

El neerlandés Max Verstappen, de 27 años, levanta el trofeo conseguido en Bakú, luego de un extraordinario fin de semana.
En el tercer lugar del podio, Sainz, el primero que logra con Williams, lo celebró a lo grande: “Vamos. Este es el mejor resultado de mi carrera. Honestamente, no puedo describir cómo se siente. Sabe mejor que mi primer podio”, concluyó el madrileño de 31 años, que esta temporada compite bajo la estructura del equipo británico.

