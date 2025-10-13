4x4 Off-Road/Club Cateura-8ª fecha: Balbuena y Vargas sobresalieron en la “cuna del barro”

Balbuena y Vargas, tras las tres vueltas clasificatorias y la gran vuelta final, se impusieron en la clasificación general a Ale Fleitas e Iván Cuevas (Mitsubishi Montero, del Team Emboscada) y a Felipe Insfrán y Omar Espinoza (Mercedes Benz, del Team ML Desarrollo), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar.

En las demás categorías, el podio final fue el siguiente: en la TT1, 1) Mario y Ayelen Candia, 2) Alejandro Ibarrola y Eumelio Acuña y 3) Gustavo Gómez y Luis Ramírez.

En la TT2, 1) Carlos Escobar y David Rodríguez y 2) Julio Dávalos y Juan Ramírez; en la TT3, 1) José y Ariel Lezcano, 2) Luciano Silva y Manuel Yudis y 3) Efraín Vera y Lucas Cabañas.

En la TT4N, 1) Luis y Adrián Espínola, 2) Rodrigo Pelaez y Roberto Zárate y 3) Chero Bareiro; en la TT4L, 1) Junior Balbuena y Guido Vargas, 2) Iti Cáceres y Ati Duarte y 3) Carlos y Benjamín Rojas y en la TT4 Extreme, 1) Volker Huber y Walfried Vogel, 2) Ale Fleitas e Iván Cuevas y 3) Felipe Insfrán y Omar Espinoza.