4x4 Off-Road/Club Cateura-8ª fecha: Balbuena y Vargas sobresalieron en la “cuna del barro”

Junior Balbuena y Guido Vargas, al mando del Mitsubishi Montero #505, del Team Balbuena, sobresalieron ayer en la octava y última fecha del Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, que se disputó en el Circuito 15 de Agosto de Piquete Cue (Limpio), conocido como la “cuna del barro”.

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 21:51
La potente Mitsubishi Montero de Junior Balbuena y Guido Vargas emerge para vencer en Limpio. Fotos: Mohandas Sánchez.
La potente Mitsubishi Montero de Junior Balbuena y Guido Vargas emerge para vencer en Limpio. Fotos: Mohandas Sánchez.Gentileza

Balbuena y Vargas, tras las tres vueltas clasificatorias y la gran vuelta final, se impusieron en la clasificación general a Ale Fleitas e Iván Cuevas (Mitsubishi Montero, del Team Emboscada) y a Felipe Insfrán y Omar Espinoza (Mercedes Benz, del Team ML Desarrollo), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar.

En las demás categorías, el podio final fue el siguiente: en la TT1, 1) Mario y Ayelen Candia, 2) Alejandro Ibarrola y Eumelio Acuña y 3) Gustavo Gómez y Luis Ramírez.

Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey) fueron los ganadores de la categoría TT4N.
En la TT2, 1) Carlos Escobar y David Rodríguez y 2) Julio Dávalos y Juan Ramírez; en la TT3, 1) José y Ariel Lezcano, 2) Luciano Silva y Manuel Yudis y 3) Efraín Vera y Lucas Cabañas.

Volker Huber y Walfried Vogel (Nissan Patrol, del Team Panda Racing) se adjudicaron la victoria en la categoría TT4 Extreme.
En la TT4N, 1) Luis y Adrián Espínola, 2) Rodrigo Pelaez y Roberto Zárate y 3) Chero Bareiro; en la TT4L, 1) Junior Balbuena y Guido Vargas, 2) Iti Cáceres y Ati Duarte y 3) Carlos y Benjamín Rojas y en la TT4 Extreme, 1) Volker Huber y Walfried Vogel, 2) Ale Fleitas e Iván Cuevas y 3) Felipe Insfrán y Omar Espinoza.

