F1-GP de EE.UU.: Verstappen incendia el Mundial

El piloto Max Verstappen, del Red Bull Racing, ganó el domingo el GP de EE.UU. –19ª fecha de la F1–, en el Circuito de las Américas en Austin (Texas); en el que no solo completó un fin de semana de ensueño, sino que puso al rojo vivo el desenlace del campeonato de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.