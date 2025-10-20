F1-GP de EE.UU.: Verstappen incendia el Mundial

Verstappen, de 28 años, logró su sexagésima octava victoria en la F1 –la quinta del año y la cuarta en Austin– al ganar por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) una prueba en la que el otro piloto de la escudería de Woking, el australiano Oscar Piastri, líder del certamen, acabó quinto. De paso, incendió el Mundial que llegará en llamas, el próximo fin de semana, a México.
Piastri minimizó daños, avanzando un puesto en parrilla, pero ahora lidera con solo catorce puntos de ventaja sobre Norris (346 frente a 332) y con 40 respecto a Verstappen; que en solo dos jornadas le recortó 23 unidades al talentoso piloto de Melbourne.