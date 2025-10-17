F1-GP de EE.UU./Austin: Verstappen, “pole” para la sprint

Verstappen, de 28 años, dominó hoy la qualy reducida (sprint shootout) al completar, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en 1:32,143; superando a los dos pilotos de McLaren.
El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de “Mad Max”; y el australiano Oscar Piastri –líder del certamen, con 22 puntos sobre el anterior– tercero, a 380.
Fernando Alonso (Aston Martin) quedó a 767 milésimas de Verstappen y superó en sólo una a su compatriota, el madrileño Carlos Sainz, que fue séptimo.
Ambos saldrán justo por detrás del sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) –cuarto hoy– y del inglés George Russell (Mercedes).