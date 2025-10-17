F1-GP de EE.UU./Austin: Verstappen, “pole” para la sprint

El cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), saldrá desde la “pole” mañana en la carrera sprint del GP de EE.UU. –19ª fecha de la F1–, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), que arrancará a las 14:00 de nuestro país.