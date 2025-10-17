ABC Motor

F1-GP de EE.UU./Austin: Verstappen, “pole” para la sprint

El cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), saldrá desde la “pole” mañana en la carrera sprint del GP de EE.UU. –19ª fecha de la F1–, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), que arrancará a las 14:00 de nuestro país.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 21:34
AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 17: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 17, 2025 in Austin, Texas. Clive Mason/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Verstappen, de 28 años, dominó hoy la qualy reducida (sprint shootout) al completar, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en 1:32,143; superando a los dos pilotos de McLaren.

El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de “Mad Max”; y el australiano Oscar Piastri –líder del certamen, con 22 puntos sobre el anterior– tercero, a 380.

Fernando Alonso (Aston Martin) quedó a 767 milésimas de Verstappen y superó en sólo una a su compatriota, el madrileño Carlos Sainz, que fue séptimo.

Ambos saldrán justo por detrás del sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) –cuarto hoy– y del inglés George Russell (Mercedes).