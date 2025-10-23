Fotos: El Rally del Chaco 2025, de la tormenta eléctrica al sol

El Rally del Chaco cierra la temporada y define al campeón del Campeonato Nacional de Rally 2025. A un día del comienzo de la carrera más importante del automovilismo paraguayo, ABC llegó a Mariscal Estigarribia. De la tormenta eléctrica en gran parte del trayecto al sol a pleno en el corazón del Chaco, mirá las mejores postales desde la Región Occidental.

La previa del Rally del Chaco 2025