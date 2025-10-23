Fotos: El Rally del Chaco 2025, de la tormenta eléctrica al sol ABC llegó a Mariscal Estigarribia y te muestra el clima en la víspera del comienzo del Rally del Chaco. La carrera más importante del automovilismo paraguayo define al campeón del Campeonato Nacional de Rally. Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 15:23
Rally del Chaco cierra la temporada y define al campeón del Campeonato Nacional de Rally 2025. A un día del comienzo de la carrera más importante del automovilismo paraguayo, ABC llegó a Mariscal Estigarribia. De la tormenta eléctrica en gran parte del trayecto al sol a pleno en el corazón del Chaco, mirá las mejores postales desde la Región Occidental. Lea más: Rally del Chaco: Los autos realizan la instalación del GPS La previa del Rally del Chaco 2025 El trayecto a la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2025, última fecha del Campeonato Nacional de Rally. La instalación del GPS a las tripulaciones que correrán el Rally del Chaco 2025.