Rally del Chaco: Los autos realizan la instalación del GPS

En la víspera del Rally del Chaco 2025, los 4x4, los F2 y los históricos realizan la instalación del GPS a sus respectivos autos.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 15:23
La instalación del GPS a las tripulaciones que correrán el Rally del Chaco 2025.
La instalación del GPS a las tripulaciones que correrán el Rally del Chaco 2025.Fernando Romero, ABC Color

El Rally del Chaco está en marcha en la Región Occidental. En la víspera del comienzo de la carrera con la Etapa 1, las tripulaciones que competirán en la carrera más importante del automovilismo paraguayo realizaron la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia: los autos de la tracción integral, la tracción simple y los históricos iniciaron las colocaciones del sistema de posicionamiento global al mediodía y tienen tiempo hasta las 18:00.

