Rally del Chaco: Los autos realizan la instalación del GPS

El Rally del Chaco está en marcha en la Región Occidental. En la víspera del comienzo de la carrera con la Etapa 1, las tripulaciones que competirán en la carrera más importante del automovilismo paraguayo realizaron la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia: los autos de la tracción integral, la tracción simple y los históricos iniciaron las colocaciones del sistema de posicionamiento global al mediodía y tienen tiempo hasta las 18:00.

Lea más: Fotos: El Rally del Chaco 2025, de la tormenta eléctrica al sol

Las fotos de la instalación del GPS