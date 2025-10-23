ABC Motor

Rally del Chaco: ¿Cómo es la Etapa 1 y cuántos kilómetros cronometrados tiene?

El Campeonato Nacional de Rally disputa este fin de semana el Rally del Chaco. La carrera más importante del automovilismo paraguayo celebra la edición 50 y define al campeón de la temporada. La Etapa 1 comienza el viernes con 6 pruebas especiales.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 18:50
El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en el Rally del Chaco 2024.
El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en el Rally del Chaco 2024.Petrobras Rally

El Rally del Chaco celebra este fin de semana la carrera número 50 de la historia y define al campeón del Campeonato Nacional de Rally 2025. La competencia, que empezó con la victoria de Gustavo Saba en la clasificación el domingo pasado, disputa la Etapa 1 el viernes 23 de octubre: arranca a las 08:00 con los 15,64 kilómetros de Cañada Elisa-Cuenca Lechera 1.

Lea más: Rally del Chaco: Así será el orden de partida de la Etapa 1

La jornada tiene 6 pruebas especiales (PE), sin repetir ninguna: son 153,76 kilómetros cronometrados. La segunda arranca a las 08:24 en los 24,88 kilómetros de Ruta PY 15 Largada (Ex Picada 500 nueva)-Ocho Cué. La tercera del día, la PE 5 del Transchaco (las primeras dos fueron en la qualy), empieza a las 09:21 con los 12,75 kilóemtros de Picada Histórica-Largada-Llegada.

La instalación del GPS a las tripulaciones que correrán el Rally del Chaco 2025.
La instalación del GPS a las tripulaciones que correrán el Rally del Chaco 2025.

Rally del Chaco: Desde las 11:24, las últimas 3 PE

La PE6 inicia a las 11:14 y es en Cemelpa-RutaD092, un tramo de 25,07 kilómetros, el tercero más extenso del viernes. Posteriormente, los dos trazados con más kilometrajes: los 32,72 km de Picada León Piru-Misión Santa Rosa (PE7) y los 32,90 km de Campo Karen Largada-Llegada (PE8). De todas las PE, la PE3 y PE5 tienen accesos restringidos para el público y los auxilios.