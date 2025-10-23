Rally del Chaco: Así será el orden de partida de la Etapa 1

El Campeonato Nacional de Rally 2025 culmina con el Rally del Chaco, la carrera más importante del automovilismo paraguayo. El ‘Infierno Verde’ define al campeón de la máxima categoría del deporte motor nacional, que tiene a Alejandro Galanti (155 puntos), Migue Zaldívar (152 puntos), Gustavo Saba (94 puntos), Agustín Alonso (91 puntos) y Diego Domínguez padre (89) en la pelea por el título.

Lea más: Fotos: El Rally del Chaco 2025, de la tormenta eléctrica al sol

Cinco días después de la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá, la Región Occidental recibe la Etapa 1 (viernes), la Etapa 2 (sábado) y la Etapa 3 (domingo). Y en el primer día de competencia, Saba abre camino con la prueba especial 3 (las primeras dos fueron en el qualy). El piloto del Toyota GR Yaris Rally 2 parte a las 07:17 desde la rampa en la ciudad de Mariscal Estigarribia.

Saba, quien ganó la qualy el domingo pasado, partirá a las 08:00 desde Cañada Elisa y realizará los 15,64 kilómetros hasta Cuenca Lechera 1, abriendo oficialmente la competencia en el “Corazón del Chaco”. Posteriormente, Alejandro Galanti saldrá a las 08:03; Agustín Alonso, a las 08:06; Diego Domínguez, a las 08:09; Fabrizio Galanti, a las 08:12; Migue Zaldívar, a las 08:15; Bruno Llano, a las 08:18; Blas Zapag, a las 08:21 y Fabrizio Zaldívar, a las 08:26.

Lea más: Rally del Chaco: Los autos realizan la instalación del GPS

Rally del Chaco 2025: 51 tripulaciones en carrera

El Rally del Chaco tiene 51 autos para la carrera 50 en la historia del certamen. Luego de Fau Zaldívar, el único mundialista presente en suelo chaqueño, Gerardo Wasmosy, César Pedotti, Wilfried Klassen, Thomas Klassen, Luis Ortega, Ricardo Fretes, Manuel Irala y Diego Cruz, quien es el primero de la F2 en partir. Siguen, Luis Panza, César Cruz, Carlos Bogado, Gianluca Laterra, Gabriel Duarte, Nicolás Baeza y Luis Saccomani.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rally del Chaco: El orden de salida de la Etapa 1