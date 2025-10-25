Fau Zaldívar, enojado luego de la PE11: “Una camioneta de frente con cartel de seguridad”

Fau Zaldívar finalizó los 22,98 kilómetros de la PE11 en 22 minutos y 49 segundos. Al terminar el tramo de Picada Chucho y Línea Fronteriza Llegada con un tiempo muy alto, el copiloto Marcelo Der Ohannesian protestó airadamente al puesto de control del Touring al bajar para marcar el carnet. El reclamo fue por una camioneta de seguridad en pleno camino y a contra carrera.

“Una Tacoma gris viniendo de frente con cartel de seguridad”, expresó Fau Zaldívar a GEN durante la asistencia del Hyundai i20 N Rally 2 Step 2. “El Touring no da más. Estoy caliente. Voy a respirar. Frené a cero, tuvo que hacer reversa la camioneta para darme paso y yo tuve que desviar por el costado”, añadió el piloto de MZ Racing, que continúa liderando en la Etapa 2.