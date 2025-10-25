Rally del Chaco 2025: La Etapa 2 en vivo

El Rally del Chaco 2025 continúa con la extensa y determinante Etapa 2: Fau Zaldívar, ganador de la Etapa 1, y Migue Zaldívar, que pelea por la conquista del Campeonato Nacional de Rally, abren camino en los 25 kilómetros de Cemelpa-D092.

La Etapa 2 del Rally del Chaco en vivo

08:40 Migue Zaldívar finalizó la PE9

Migue Zaldívar reparó el problema mecánico del Skoda Fabia RS Rally 2 y llegó al final de la PE9. El piloto cronometró 1 hora y 5 minutos. Seguí los tiempos en directo por ABC.

08:30 La próxima prueba especial arranca a las 09:13

La segunda prueba del día y la PE9 de la carrera arranca a las 09:13: son 10,37 kilómetros de Cuartel Infante Rivarola-Aduana Infante Rivarola. Seguí los tiempos en directo por ABC.

08:00 La clasificación del Rally del Chaco 2025

1- Fau Zaldívar

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

2- Agustín Alonso +06:37

Unite al canal de ABC en WhatsApp

3- Gustavo Saba +07:58

4- Fabrizio Galanti +15:30

07:55 Migue Zaldívar, con problemas mecánicos

Migue Zaldívar está parado en el tramo por un problema mecánico. Seguí los tiempos en directo por ABC.

07:52 Gustavo Saba es el tercero en terminar el tramo

Gustavo Saba llegó a D092 con un tiempo de 12 minutos y 4 segundos. Seguí los tiempos en directo por ABC.

07:50 Agustín Alonso es el segundo en llegar a D092

Agustín Alonso es el segundo en finalizar el tramo: 12 minutos y 34 segundos para el ganador del Transchaco 2023. Seguí los tiempos en directo por ABC.

07:41 Fau Zaldívar culminó la primera especial

Fau Zaldívar cronometró 11 minutos y 7 segundos en los 25 kilómetros de Cemelpa-D092. Seguí los tiempos en directo por ABC.

07:30 Fau Zaldívar abre la Etapa 2 del Rally del Chaco

Fau Zaldívar corre la primera especial del día y la Etapa 2 del Transchaco Rally 2025. Seguí los tiempos en directo por ABC.