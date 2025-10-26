Gustavo Saba ganó el Rally del Chaco: “Salimos a atacar con...”

Gustavo Saba es el ganador del Rally del Chaco 2025. El piloto de Saba Competición remontó y celebró la victoria al superar a Fau Zaldívar en la última especial de la carrera. “La verdad es que estoy muy contento. Impresionante”, expresó a ABC Motor tras cruzar la bandera a cuadros en la Picada Histórica-Ruta Transchaco.

“Lo dimos todo, salimos a atacar con todo para tratar de recuperar”, comentó Saba, quien había terminado la Etapa 1 a 7 minutos y 1 segundo de la cima y quien había comenzado la Etapa 3 a 4’ y 19’’ de líder de la general. “Fau hizo una gran carrera y son cosas que pasan. Felicitaciones a Fau, a todo el equipo MZ y a Miki (Miguel Zaldívar padre) por la pasión que tiene”, terminó.

Gustavo Saba ganó 9 especiales en el Chaco

Saba abrió camino en el Infierno Verde luego de ganar la clasificación de la carrera el domingo 19 de octubre en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá. El siete veces campeón sudamericano ganó 9 de las 18 pruebas especiales en la Región Occidental: PE10, PE11, PE12, PE13, PE15, PE16, PE18, PE20 y PE21.

