Gustavo Saba es el ganador de la carrera 50 del Rally del Chaco

Gustavo Saba es el nuevo ganador del Rally del Chaco. El piloto del Saba Competición conquistó la carrera 50 del certamen más importante del automovilismo paraguayo después de remontar a Fau Zaldívar en el último tramo: redujo la diferencia de 37,4 segundos con la que había culminado la penúltima especial y logró la victoria con 3 minutos y 38 segundos de ventaja sobre el mundialista.

Lea más: Rally del Chaco en vivo: Gustavo Saba ganó la edición 50

Saba, navegado en el Toyota Yaris GR Rally2 por José Díaz, finalizó la Etapa 1 el viernes en el cuarto puesto, a 7 minutos y 1 segundo del líder de la clasificación general. En la Etapa 2, el sábado, terminó en el segundo lugar a 4 minutos y 19 segundos del primero luego del problema mecánico que sufrió Migue Zaldívar de MZ Racing y, tras remontar a Agustín Alonso de Copetrol Rally Team.

NOTICIA EN DESARROLLO