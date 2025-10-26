ABC Motor

Gustavo Saba es el ganador de la carrera 50 del Rally del Chaco

Gustavo Saba conquistó el Rally del Chaco 2025: el piloto de Saba Competición remontó a Fau Zaldívar en la última prueba especial de la carrera y ganó el certamen más importante del automovilismo paraguayo por primera vez.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 13:05
El Toyota GR Yaris Rally2 de Gustavo Saba durante el Rally del Chaco 2025.
Gustavo Saba es el nuevo ganador del Rally del Chaco. El piloto del Saba Competición conquistó la carrera 50 del certamen más importante del automovilismo paraguayo después de remontar a Fau Zaldívar en el último tramo: redujo la diferencia de 37,4 segundos con la que había culminado la penúltima especial y logró la victoria con 3 minutos y 38 segundos de ventaja sobre el mundialista.

Saba, navegado en el Toyota Yaris GR Rally2 por José Díaz, finalizó la Etapa 1 el viernes en el cuarto puesto, a 7 minutos y 1 segundo del líder de la clasificación general. En la Etapa 2, el sábado, terminó en el segundo lugar a 4 minutos y 19 segundos del primero luego del problema mecánico que sufrió Migue Zaldívar de MZ Racing y, tras remontar a Agustín Alonso de Copetrol Rally Team.

El Toyota GR Yaris Rally2 de Gustavo Saba durante el Rally del Chaco 2025.
