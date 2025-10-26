Migue Zaldívar es campeón del Campeonato Nacional de Rally 2025

Migue Zaldívar es el nuevo campeón del Campeonato Nacional de Rally. El piloto de MZ Racing finalizó en el séptimo puesto del Rally del Chaco 2025, pero sumó los puntos del sexto lugar y cierra la temporada nacional con el título de la principal categoría del automovilismo paraguayo.

Migue arrancó la última carrera del año en el segundo lugar de la clasificación de pilotos y estaba obligado a terminar por delante del puntero Alejandro Galanti. A bordo del Skoda Fabia RS Rally2, culminó segundo la Etapa 1, aprovechando el abandono del piloto de Toyota Gazoo Racing.

En la Etapa 2, Zaldívar sufrió un problema mecánico, perdió más de 50 minutos y acabó noveno. Por lo tanto, en la decisiva Etapa 3 debía remontar posiciones para ocupar la zona de puntuación y así cerrar el año en la cima: en cinco pruebas especial, superó dos posiciones y fue séptimo.