TCR50: La Etapa 3 tiene un atraso de 30 minutos

Según el programa oficial de la 50ª edición del Petrobras Transchaco Rally, el arranque de la Etapa 3 estaba previsto para las 7:35, pero a raíz de las inclemencias del tiempo, la organización resolvió atrasar todo el cronograma de la carrera por 30 minutos, para que todo el esquema de seguridad esté 100% montado y operativo.

Con esto, tanto la prueba de alcotest a los pilotos (7:02/7:32), la partida desde la rampa ubicada frente al predio de la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia (7:17/7:47), y la partida de la primera máquina en la PE16 denominada Granja Intendente a Cuenca Lechera, tienen nuevos horarios (7:35/8:05), respectivamente.

Cabe recordar que luego se disputará la PE17 Ruta Py 15 a Ocho Cué (8:23/8:53) y finalmente la PE18 Picada Histórica a Ruta Transchaco (8:56/9:26), para culminar el primer rulo de la jornada, a la espera de la definición del segundo tras el cual se conocerán a los vencedores de esta edición.