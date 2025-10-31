50° Transchaco Rally: ¡Emotiva noche de campeones!

En lo que sin lugar a dudas fue una emotiva noche de campeones, con el colorido acorde al cierre de una edición especial del Petrobras Transchaco Rally, la #50, tanto los ganadores de la competencia que se desarrolló en la región Occidental el pasado fin de semana, como los mejores del Campeonato Nacional de Rally (CNR), fueron galardonados este viernes en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá.

Lea mas: Suben al podio

Así mismo, aquellos que “cumplieron el sueño de dar la vuelta al Chaco”, que una vez más este año expuso su rigor a quienes lo desafiaron durante las tres etapas, recibieron la placa “Choferes del Chaco”.

Gustavo Saba y José Luis Díaz (Saba Competición) fueron los vencedores de la clasificación general y la clase RC2A del TCR50; y acompañados de los familiares, amigos e integrantes del equipo, celebraron el merecido logro que llegó luego de haberlo buscado e insistido durante un tiempo bastante prolongado con mucha perseverancia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Carlos Bogado y Enrique Benítez (TRP Rally División) sobresalieron en la F2 y la RC4A, subieron al escalón más alto del podio y festejaron el triunfo, que independientemente a lo sacrificado que fue, lo disfrutaron anoche en medio de una gran algarabía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fiesta fue completa con los autos protagonistas en exhibición, y la presencia de las tripulaciones, los equipos, los miembros de la prensa, los controles y las autoridades, que también reconocieron el esfuerzo de aquellos que consiguieron el título por el CNR.