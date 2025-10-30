50° Transchaco Rally: Suben al podio

Gustavo Saba y José Luis Díaz (Toyota GR Yaris Rally2), en la tracción integral y la clase RC2A; y Carlos Bogado y Enrique Benítez (Peugeot 208 Rally4), en la F2 y la RC4A, subirán a lo más alto del podio en la ceremonia de premiación –que se llevará a cabo mañana de noche en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, a partir de las 21:00–, tras haber vencido en la edición #50 del Petrobras Transchaco Rally.

Además, harán lo propio Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), entre los protagonistas de la categoría 4x4; y César Cruz Escobar (Citroën DS3 R3T Max), de la tracción simple, después de consagrarse como Campeones Nacionales de Rally de la temporada 2025 (como así también los demás campeones de categorías y clases), tras la disputa de la tradicional prueba en la región Occidental.

También serán reconocidos los siguientes ganadores de clases en el Chaco:

En la RC2B, Luis Ortega y Leonardo Suaya (Volkswagen Polo GTI R5).

En la RC2N, Luis y José Luis Panza (Mitsubishi Lancer Evo X).

En la RC4B, Rodrigo y Jorge Ocampos (Honda Civic Si).

En la RC4C, Nelson Rolón y Reinaldo Duarte (Volkswagen Gol).

Y en la RC5, Gustavo Benítez y Esteban Paniagua (Volkswagen Gol).

Igualmente, serán galardonados los mejores de la clasificación general en la tracción integral y simple.