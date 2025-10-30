ABC Motor
30 de octubre de 2025 - 20:17

50° Transchaco Rally: Suben al podio

El Toyota de Gustavo Saba y José Luis Díaz con la insignia: “TCR 2025 Campeones Transchaco”.
El Toyota de Gustavo Saba y José Luis Díaz con la insignia: “TCR 2025 Campeones Transchaco”.Gentileza

Tras la oficialización de los resultados del TCR50, el TACPy premiará mañana de noche en el VRD de Capiatá (21:00) tanto a los vencedores de la competencia chaqueña como a los campeones del Petrobras Campeonato Nacional de Rally.

Por Derlis Santacruz

Gustavo Saba y José Luis Díaz (Toyota GR Yaris Rally2), en la tracción integral y la clase RC2A; y Carlos Bogado y Enrique Benítez (Peugeot 208 Rally4), en la F2 y la RC4A, subirán a lo más alto del podio en la ceremonia de premiación –que se llevará a cabo mañana de noche en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, a partir de las 21:00–, tras haber vencido en la edición #50 del Petrobras Transchaco Rally.

Además, harán lo propio Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), entre los protagonistas de la categoría 4x4; y César Cruz Escobar (Citroën DS3 R3T Max), de la tracción simple, después de consagrarse como Campeones Nacionales de Rally de la temporada 2025 (como así también los demás campeones de categorías y clases), tras la disputa de la tradicional prueba en la región Occidental.

El Peugeot 208 de Carlos Bogado y Enrique Benítez porta los laureles con el 1º de la F2 y la RC4A.
También serán reconocidos los siguientes ganadores de clases en el Chaco:

En la RC2B, Luis Ortega y Leonardo Suaya (Volkswagen Polo GTI R5).

En la RC2N, Luis y José Luis Panza (Mitsubishi Lancer Evo X).

En la RC4B, Rodrigo y Jorge Ocampos (Honda Civic Si).

En la RC4C, Nelson Rolón y Reinaldo Duarte (Volkswagen Gol).

Y en la RC5, Gustavo Benítez y Esteban Paniagua (Volkswagen Gol).

Igualmente, serán galardonados los mejores de la clasificación general en la tracción integral y simple.