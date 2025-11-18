Mini Rally Cordillerano-9ª fecha: Gran cierre en Tobatí

Luego de lo que fue una emocionante competencia de principio a fin, los ganadores fueron los siguientes:

En la clasificación general de la F2, Alan Bogado y Matías Godoy; en Autos 1600 8V, Daniel Acosta y Juan Manuel Acosta; en Autocross a Carburador, Alan Bogado y Matías Godoy; en Autocross a Inyección, Miguel Reyes y Mer Pérez; en Autos Senior +45 y Autos 2000 8V, Carlos y Brian Bradshaw; en UTV, Daniel Schmieglitz y Shirley Toledo; en Cuasi Junior/2, Valentina López; en Cuasi Junior/1, Enzo Rojas; en Damas, Micaela Godoy; en Cuasi Nacional, Matías Ramirez; en Motos Pro+300, Óscar Rojas; en Motos Pro 300, Óscar Rojas; en Cuasi Fuerza Libre, Matías Ramírez; en Motos Fuerza Libre, Cristian Delgado; en Cuasi Pro 400, Marcelo Reyes; en Karts, Roque González; y en Motos Nacional Trail, Santiago Martínez, respectivamente.

Este viernes, a partir de las 20:00, en el Salón de Eventos de la Gobernación de Cordillera, se llevará a cabo la Ceremonia de Premiación a los campeones del certamen, en el que se disputó exitosamente un total de nueve fechas a lo largo de la presente temporada 2025.

