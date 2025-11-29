FIA F2-Catar/Sprint: Otro podio para Duerksen

Joshua partió en la primera fila, desde el segundo lugar (por el sistema de grilla invertida tras haber clasificado 9°), y por la derecha del trazado catarí tuvo un gran arranque ganándole la posición al neerlandés Richard Verschoor –que partió desde la “pole position” y a la postre fue el ganador– antes de la primera curva, posición esta que la perdió con el mismo en la vuelta 4.

En la vuelta 14 ingresó el primer “safety car”, por algunos incidentes que se dieron en pista, y en la 20, el segundo; y luego de las relanzadas, Duerksen supo mantener su posición de 2° defendiéndola hasta el final, para sumar otros 8 puntos, llegar a 74 unidades y colocarse en el 11° lugar de la tabla de posiciones. El mexicano Rafael Villagómez completó el podio (3°).

Nuestro compatriota saldrá noveno mañana en la carrera principal, que se pondrá en marcha a las 9:00.

