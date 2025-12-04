Aso de Pilotos off road 4x4: Nelson Rolón vence en Obligado

Más de 30 tripulaciones tomaron parte de la competencia, donde Rolón se quedó con el primer lugar en la general, al mando de una Mitsubishi Montero, tendiendo como acompañantes en el podio a Albano Junghans/Gill Amaril (Nissan Patrol) y Rodrigo Morales/Hugo Sánchez (Nissan Terrano).

En las categorías, las posiciones quedaron así: TT4: 1) Albano Junghans/Gill Amaril (Nissan Patrol), 2) Tati Barrios/Carlos Arias (Nissan Patrol) y 3) Fabio Prusch/Ángel Rojas (Tubular); TT3: 1) Nelson Rolón/Carlos Centurión (Mitsubishi Montero), 2) Rodrigo Morales/Hugo Sánchez (Nissan Terrano) y 3) Fernando Colmán/Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero); TT2: 1) Benchi Recaldo/Miguel Recalde (Suzuki Vitara), 2) Pablo Grams/Alejandro Medina (VW) y 3) Aldo Mora/David Manrique; TT1: 1) Walter Guillén/David Zaracho (Mitsubishi Pajero), 2) Osmar Carreras/José Barreto (Mitsubishi Montero) y 3) Edgardo Recalde/Mario Jara (Mitsubishi Montero).