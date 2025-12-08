Joshua Duerksen: El triunfo, el adiós y “el corazón lleno de ilusión”

Joshua Duerksen bajó la bandera a cuadros de la temporada 2025 de la Fórmula 2 tal y como había culminado el 2024: con una victoria en la carrera principal de Emiratos Árabes Unidos. Pero esta vez, es diferente: el paraguayo condujo por última vez para AIX Racing, escudería con la que llegó a la categoría y de la que salta a la vigente bicampeona, Invicta Racing.

“No tengo palabras para agradecer a @aix.racing por estos dos años inolvidables: por la confianza, el trabajo incansable, las batallas, los momentos difíciles y las alegrías compartidas. Hoy me toca despedirme de ustedes como se merecen: en lo más alto del podio”, escribió Duerksen en una publicación de Instagram, que acompañó con las mejores postales en Abu Dabi.

“Este capítulo se cierra con orgullo”

“Gracias a Dios, a mi familia, a mis sponsors y a todos los que estuvieron, a los que creyeron incluso cuando era difícil. Este capítulo se cierra con orgullo, gratitud y una sonrisa enorme”, continuó el piloto de 22 años, que sumó un total de 107 puntos y acabó en el noveno lugar de la clasificación, mejorando las 87 unidades y el décimo lugar del 2024.

Joshua Duerksen, a Invicta Racing

Joshua Duerksen es nuevo piloto de Invicta Racing, que volvió a conquistar el campeonato de constructores y a coronar a un piloto del equipo, esta vez al italiano Leonardo Fornaroli. “Y con el corazón lleno de ilusión, empiezo a mirar hacia adelante por el próximo capítulo junto a @invictaracing. Nuevos retos, nuevas metas y la misma pasión de siempre. ¡Nos vemos pronto!”, culminó.

