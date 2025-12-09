ABC Motor
El CPV premiará a los campeones de la temporada de super prime

Gerardo Wasmosy y Germán Maune se llevan la corona de campeones del Nacional de Super Prime en la general de los 4x4 Pro.
El Centro Paraguayo de Volantes (CPV) llevará a cabo este miércoles la ceremonia de premiación a los destacados del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime 2025.

Por ABC Color

El evento tendrá lugar en el salón Galas del ex-hotel Itá Enramada, a partir de las 20:30. En la ocasión subirán primeramente al podio las tripulaciones que lograron destacar en la última cita de la modalidad, el Desafío del Asfalto realizado en la Costanera Sur, el pasado fin de semana.

Posterior a ello se procederá a la premiación a los campeones, subcampeones y terceros clasificados del Campeonato Nacional, tanto en el rubro de pilotos como navegantes, en lo que será el momento más emotivo de la noche.

El CPV también prevé algunos premios especiales y reconocimientos a las empresas y entidades que apoyaron las competencias durante el año.

Gerardo Wasmosy y Germán Maune son los campeones en la general Pro de la tracción integral, mientras que en la F2 Pro, Raúl Franco y César Alonso subirán a lo más alto del podio.

