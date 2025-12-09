El CPV premiará a los campeones de la temporada de super prime

El evento tendrá lugar en el salón Galas del ex-hotel Itá Enramada, a partir de las 20:30. En la ocasión subirán primeramente al podio las tripulaciones que lograron destacar en la última cita de la modalidad, el Desafío del Asfalto realizado en la Costanera Sur, el pasado fin de semana.

Posterior a ello se procederá a la premiación a los campeones, subcampeones y terceros clasificados del Campeonato Nacional, tanto en el rubro de pilotos como navegantes, en lo que será el momento más emotivo de la noche.

El CPV también prevé algunos premios especiales y reconocimientos a las empresas y entidades que apoyaron las competencias durante el año.

Gerardo Wasmosy y Germán Maune son los campeones en la general Pro de la tracción integral, mientras que en la F2 Pro, Raúl Franco y César Alonso subirán a lo más alto del podio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy