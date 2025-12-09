Fórmula 1: Red Bull confirma que su veterano asesor Helmut Marko dejará sus funciones

El austríaco de 82 años, cercano al cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen y también responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, tenía contrato hasta 2026.

“Tras más de 20 años como asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko decidió retirarse a finales de 2025. A sus 82 años, fue uno de los artífices clave de la era de Red Bull en la Fórmula 1 y también del programa junior de Red Bull”, escribió Red Bull en un breve comunicado.

“Ha sido una época maravillosa que pude ayudar a moldear y compartir con tanta gente con talento. Todo lo que construimos y logramos juntos me llena de orgullo”, destacó el expiloto austríaco, ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1971.

El octogenario declaró que la pérdida del título mundial por parte de Max Verstappen el domingo en Abu Dabi, a pesar de quedar a solo dos puntos del finalmente campeón Lando Norris (McLaren) tras una increíble remontada al final de temporada, le marcó “profundamente”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Me ha hecho comprender claramente que era el momento adecuado para mí, personalmente, de poner fin a este capítulo tan largo, intenso y fructífero”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas”, declaró Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing, citado en un comunicado.

“Así pues, este es el final de un capítulo increíblemente exitoso. Su partida dejará un vacío, y lo echaremos de menos”, agregó el francés en este texto publicado en X.

La decisión habría sido tomada el lunes en Abu Dabi tras una reunión entre los dirigentes de Red Bull, entre ellos Oliver Mintzlaff, uno de los directores generales de la firma austríaca encargado de deportes, según el sitio Motorsport.

Mekies, director del equipo desde julio tras el despido del histórico jefe británico Christian Horner, había insinuado que se estaban preparando cambios.

“La Fórmula 1 no es un entorno estático: siempre estamos ajustando la organización, ya sea en el ámbito técnico o deportivo”, había explicado el dirigente.