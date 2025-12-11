Karting: Nelson Segovia cierra un buen año en Brasil

Con 58 pilotos en la grilla de la categoría Cadete, Nelson tuvo que reponerse de una sanción que le obligó a partir en la posición 29, logrando grandes remontadas para llegar a la Prefinal.

En la Gran Final, el motor del kart perdió rendimiento y no pudo demostrar todas sus habilidades de sobrepaso y remontada, como lo hizo en las tandas clasificatorias.

Segovia compite también en el Campeonato São Paulo Light, el certamen más tradicional y competitivo del vecino país, en Cadete y Mini2T, donde esta adquiriendo experiencia y logrando buenos resultados. A nivel local, Nelson alcanzó el vicecampeonato general (Apertura y Clausura) en la categoría Rotax Micro Max.

Maratón de karting

Este sábado se llevará a cabo la tradicional Maratón de Karting, en el kartódromo internacional de la velocidad en Ñu Guasu, que marcará el cierre de las actividades del Karting Club Paraguayo (KCP), tras una temporada bastante positiva.

La actividad arranca a las 18:00 con el sorteo de largada de las categorías Escuelita, Micro Max y Fortex, respectivamente. A las 19:00 inicia la carrera para Micro Max, por espacio de 40 minutos, luego ingresan los pilotos de Escuelita por 10 minutos y cierran la Maratón los de la categoría Fortex, con 60 minutos de carrera.