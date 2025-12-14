Automovilismo: Paraguay, un año histórico

El debut de Paraguay en el Mundial de Rally 2025 (WRC) fue sin dudas uno de los eventos más importantes organizados por nuestro país en la historia del deporte nacional, alcanzando estándares que superaron todas las expectativas, de propios y extraños.

A finales del mes de agosto, la ciudad de Encarnación recibió a miles de visitantes, entre ellos a la élite mundial del rally, con la realización en nuestro país de la décima prueba del Campeonato del Mundo (WRC), generando una tremenda expectativa. La responsabilidad era muy grande, pero se sacó adelante una competencia que fue muy reconocida por las autoridades de la FIA, la Promotora del Mundial y los equipos que compiten en ella.

Pasaron los meses, se cumplieron las 14 fechas del calendario y solo restaba conocer el balance final de la FIA con respecto a la primera edición del Rally del Paraguay en el WRC. Y fue el viernes último, en la Gala de Premiación de la Federación Internacional del Automóvil, en Uzbekistán, que llegó finalmente la gran noticia, Paraguay fue reconocido y galardonado como el Mejor Rally 2025 del Mundial.

En esta misma ceremonia asistió el piloto mundialista Fau Zaldívar, un paraguayo que por tercer año consecutivo se acredita el título de Campeón Sudamericano de Rally FIA Codasur, junto al argentino Marcelo der Ohannesian.

Fau conquistó el tricampeonato del certamen continental, fue hasta la lejana Uzbekistán para codearse, una vez más, con los campeones del mundo de las distintas categorías, como la Fórmula 1, el WRC, el Rally Raid, entre otros.

Paraguay dejó la vara muy alta en su primera edición, lo que representa un mayor desafío para el 2026, cuando volvamos a recibir al Mundial de Rally, esta vez por la undécima prueba del calendario, del 27 al 30 de agosto.