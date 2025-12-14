Campeonato Nacional de Super Prime: El podio “recibió” a los mejores

El Centro Paraguayo de Volantes (CPV) cerró la temporada 2025 del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime con la ceremonia de premiación realizada en el exhotel Itá Enramada, en Lambaré, donde las tripulaciones destacadas subieron al podio para recibir sus trofeos.

Gerardo Wasmosy y Germán Maune se llevaron la corona como los campeones del año en la general y la RC2B. Entre los 4x4, quedaron por detrás de esta dupla Antonio Ramos/Ricardo Villalba y Adoniesis Sánchez/Ciro Oviedo.

La tracción sencilla de la categoría Pro quedó en manos de Raúl Franco/César Alonso, acompañados en el podio por Fabián Herrera/Marco Méndez y Cristian Duerksen/Oliver Florentín.

Los campeones en cada una de las Clases fueron: RC2B: Gerardo Wasmosy/Germán Maune; RC2N: Antonio Ramos/Ricardo Villalba; RC4A: Raúl Franco/César Alonso; RC4B: Cristian Duerksen/Oliver Florentín; RC4C: Arnaldo Duarte/Luis Duarte.

En lo que respecta a la categoría Light (ex Regional), los monarcas del certamen fueron: General integral: Joel Benítez/Ricardo Villalba; F2: Fabián Herrera/Marco Méndez; Cross Terra: Manuel Yambay/Tobías Van Humbeeck.

Los campeones de las Clase: RC2N: Antonio Ramos/Ricardo Villalba; RC2NL: Francois Marret/Marcelo Ibarrola; Autos R: Fabián Herrera/Marco Méndez; RC3 16V: José Bogado/Daniel Álvarez; RC3 8V: Diego Torres/Ángel Suárez; RC4 16V: Udo Siemens/Alfredo Méndez; RC4L 16V: Hernán Mereles/Héctor Gotze; RC4 8V: Matías Speranza/Javier Arévalos; RC5L 16V: Gustavo Benítez/Gustavo Benítez (H); RC5L 8V: Cristian Ledesma/Darín Riquelme; Autocross Standard: Dannis Ávalos/Jaime Ávalos; UTV Turbo: Manuel Yambay/Adid Salomón; Camionetas: Óscar Banítez/Hugo Elizeche.