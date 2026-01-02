Copetrol Rally Team: Agustín Alonso hará una pausa

“Después de diez años de carrera y tres temporadas consecutivas muy exitosas –siendo campeón del Rally Transchaco 2023 y consagrándose campeón Paraguayo en 2024– Agustín Alonso ha decidido poner una pausa en su carrera deportiva. Aguchi ha sido protagonista excluyente en nuestro deporte motor –con un palmarés en las últimas tres temporadas de 20 podios con 8 victorias– en el Campeonato Nacional y el Campeonato Sudamericano FIA/Codasur, del cual llegó a disputar la definición del título en tres oportunidades”, se puede leer en el citado comunicado.

Lea más: Agustín Alonso y Edgardo Galindo conquistaron el Rally del Chaco 2023

“De ahora en más, su posición dentro del equipo naranja se centrará en trabajar en los aspectos organizativos y deportivos –buscando que Tío Blas Zapag y los pilotos que en el futuro se incorporen– consigan los mejores resultados posibles tanto en el orden nacional como continental. ¡Gracias Campeón por todo y éxitos en este nuevo desafío!”, concluye el contenido del mismo que se viralizó a través de las redes sociales.