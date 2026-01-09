Karting-Colonias Unidas: La temporada 2025 fue exitosa

El certamen este año tuvo un total de ocho fechas puntuables, y las categorías habilitadas fueron las siguientes: Cadete, Máster y Standard, respectivamente.

En la categoría Cadete, el campeón fue el piloto Lucas Kress, que fue el que acumuló la mayor cantidad de puntos a lo largo del año, luego de un gran desempeño sobre otros competidores.

En la categoría Standard, el campeón fue Javier Maciel, quien sobresalió por encima de sus contrincantes para subir a lo más alto del podio.

Y en la categoría Máster, el mejor fue Fredy Fleck, quien supo dominar todas las acciones para coronarse como campeón y festejar junto a su equipo, familiares y amigos.

De esta manera, culminó el torneo que contó con una cantidad considerable de participantes, y este año incluso, podría habilitarse la categoría Damas.