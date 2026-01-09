ABC Motor
09 de enero de 2026 - 21:06

Karting-Colonias Unidas: La temporada 2025 fue exitosa

Los protagonistas de las diferentes categorías posan con sus trofeos en el cierre del certamen. Fotos: Rodrigo Wolff.
La temporada 2025 del Campeonato de Karting organizado por el Karting Club de Colonias Unidas, finalizó exitosamente luego de un año en el que todas las competencias se desarrollaron íntegramente –y por primera vez en la historia– en el trazado del kartódromo de la mencionada ciudad, ubicado en Bella Vista, departamento de Itapúa.

Por ABC Color

El certamen este año tuvo un total de ocho fechas puntuables, y las categorías habilitadas fueron las siguientes: Cadete, Máster y Standard, respectivamente.

En la categoría Cadete, el campeón fue el piloto Lucas Kress, que fue el que acumuló la mayor cantidad de puntos a lo largo del año, luego de un gran desempeño sobre otros competidores.

Lucas Kress, Campeón de la categoría Cadete.
En la categoría Standard, el campeón fue Javier Maciel, quien sobresalió por encima de sus contrincantes para subir a lo más alto del podio.

Javier Maciel, Campeón de la categoría Standard.
Y en la categoría Máster, el mejor fue Fredy Fleck, quien supo dominar todas las acciones para coronarse como campeón y festejar junto a su equipo, familiares y amigos.

Fredy Fleck, Campeón de la categoria Máster.
De esta manera, culminó el torneo que contó con una cantidad considerable de participantes, y este año incluso, podría habilitarse la categoría Damas.