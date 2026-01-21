WRC 2026: Rally de Montecarlo, punto de partido de la pugna de Ogier por su décima corona

Ogier, que de nuevo tiene un programa parcial para disputar diez rallys, lidera un equipo Toyota Gazoo Racing en el que se mantienen el británico Elfyn Evans, el japonés Takamoto Katsuta y el finlandés Sami Pajari y al que se incorpora el sueco Oliver Solberg, que disputará su primera temporada completa tras haber corrido a tiempo parcial para Hyundai en 2022.

Solberg ocupa la vacante que deja el bicampeón finlandés Kalle Rovanperä, que deja el WRC para dedicarse a las carreras de monoplazas con Toyota en el Campeonato de Super Fórmula.

El equipo M-Sport (Ford Puma) cuenta en 2026 de nuevo con el irlandés Josh McErlean, al que se une su compatriota Jon Armstrong, procedente del Europeo de Rallys.

El luxemburgués Grégoire Munster estará de momento en Montecarlo, mientras que el letón Martinš Sesks seguiría con un programa parcial de siete pruebas.

Thierry Neuville, campeón en 2024, sigue liderado al equipo Hyundai Shell Mobis, el que cuenta con un mayor número de pilotos. El belga se une al francés Adrien Fourmaux como piloto a tiempo completo, mientras que habrá un tercer coche en el que se turnarán el finlandés Esapekka Lappi, el español Dani Sordo y el neozelandés Hayden Paddon, que vuelve a un máximo nivel en el que no está desde el Rally de Australia de 2018.

Lappi y Sordo también regresan al equipo tras sus anteriores campañas parciales en 2024 con un equipo en el que ya no está el estonio Ott Tänak, que anunció su retirada indefinida al final de la pasada temporada.

El Rally de Montecarlo, en el que Ogier se ha impuesto diez veces, vuelve a ser el punto de arranque de un Mundial de 14 carreras, entre las que vuelve a estar el Rally de Croacia tras quedarse fuera del calendario en 2025. Sustituye al Rally de Europa Central y se disputa justo ante del Rally Islas Canarias (23-26 de abril).

El primer rally del año es famoso por sus condiciones meteorológicas a menudo cambiantes, que pueden agregar hielo y nieve a las carreteras de asfalto de los Alpes Marítimos frances en los que la elección de los neumáticos es crucial.

El rally monegasco de este año comienza y termina en el puerto de Mónaco y, por primera vez desde 2008, incluye una superespecial que utiliza parte del circuito de gran premio de Fórmula 1 del principado. La acción se traslada directamente a las montañas el jueves, con tres tramos recorridas de vuelta a Gap, dos de ellas de noche.

El viernes se disputan dos veces tres tramos al oeste de Gap, mientras que el sábado hay otras tres especiales de montaña antes de la superespecial de Mónaco por la noche.

El domingo se disputa la etapa final con dos tramos repetidos por encima de Mónaco, incluida la Power Stage que pone fin al rally en el famoso Col de Turini.