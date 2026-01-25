WRC-94° Rally de Montecarlo: Solberg, nuevo Rey

El piloto sueco Oliver Solberg (Toyota Gazoo Racing) se adjudicó hoy el 94º Rally de Montecarlo, primera fecha de la temporada del Campeonato Mundial de Rally (WRC), en lo que fue un extraordinario fin de semana para todo el equipo, que copó el podio de la carrera.

Solberg, de 24 años y que logró inscribir su nombre como el piloto más joven de la historia en vencer en esta histórica competencia, llegó a la última etapa de hoy como líder de la clasificación general con una ventaja de 59,3 segundos sobre el galés Elfyn Evans, y de 1:25,3 con relación al francés Sébastien Ogier; repitió la misma efectividad en la jornada de hoy –que la tuvo a lo largo del fin de semana, destacando luego de las 17 pruebas especiales cronometradas que se corrieron (algunos sobre hielo y nieve, y entre brumas en los Alpes franceses, y sobre una parte del circuito urbano de la Fórmula 1, en Mónaco)– y se coronó como el nuevo Rey de Montecarlo.

El piloto escandinavo, hijo del campeón del mundo de 2003, Petter Solberg, registró un tiempo total de carrera de 4:24:59,0, y se subió al podio junto a Evans (+51,8 segundos), segundo, y Ogier (+2:02,2), tercero, todos del equipo nipón Toyota, que tuvo un inmejorable arranque en el certamen ecuménico de la modalidad de rally con este 1,2,3, en un evento que tuvo innumerables emociones de principio a fin.

Con esta victoria, Oliver Solberg logró su segunda victoria absoluta en el certamen, tras la que consiguió el año pasado, en Estonia.

En la categoría WRC2, los ganadores fueron Léo Rossel y Guillaume Mercoiret (Citroën C3 Rally2), y en la WRC3, Eric Royéle y Alexis Grenier (Ford Fiesta Rally3), respectivamente.

La segunda fecha del WRC, el Rally de Suecia, se disputará del 12 al 15 de febrero.