02 de marzo de 2026 - 18:58

Copa AAAP-1ª fecha: Arranca la acción en el este

Las tripulaciones de Autocross serán grandes protagonistas.
La primera fecha de la Copa AAAP 2026, organizada por la Asociación de Autocross del Alto Paraná (AAAP) y que será en homenaje a quien en vida fuera Hugo Ruiz, se disputará este fin de semana en el este del país.

Según el cronograma oficial de la competencia, este sábado, de 14:00 a 19:00, primeramente se realizarán las verificaciones de rigor en el Anfiteatro CDE (Terminal), para luego dar paso a la reunión de pilotos que comenzará a las 19:30.

Ese mismo día, previa recorrida para levantar la hoja de ruta, a las 20:00, la carrera se pondrá en marcha con una prueba superespecial nocturna sobre un trazado de 2.200 metros en el Centro Regional de Ciudad del Este (CDE), al cual los competidores deberán darle dos vueltas cada uno (menos los pilotos de motos y quads), las que corresponderán a la PE1 y PE2.

Los competidores de la F2 (auto) también pugnarán en una clasificación general por la que serán premiados.
El domingo, el Parque de Servicio estará habilitado desde las 6:00 y previa recorrida controlada (máximo a 2 vueltas cada uno) y reunión de pilotos (8:00), a las 9:45, estará partiendo la primera máquina en el circuito ubicado en el Km 10 (Monday), donde se cumplirán la PE3, PE4 y PE5 sobre un tramo de 4.200 metros.

Las categorías que serán habilitadas son: Autocross, Kart Cross, F2 (autos), UTV, 4x4 (autos), Camionetas, Quads (ATV) y Motos.