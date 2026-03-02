Copa AAAP-1ª fecha: Arranca la acción en el este

Según el cronograma oficial de la competencia, este sábado, de 14:00 a 19:00, primeramente se realizarán las verificaciones de rigor en el Anfiteatro CDE (Terminal), para luego dar paso a la reunión de pilotos que comenzará a las 19:30.

Ese mismo día, previa recorrida para levantar la hoja de ruta, a las 20:00, la carrera se pondrá en marcha con una prueba superespecial nocturna sobre un trazado de 2.200 metros en el Centro Regional de Ciudad del Este (CDE), al cual los competidores deberán darle dos vueltas cada uno (menos los pilotos de motos y quads), las que corresponderán a la PE1 y PE2.

El domingo, el Parque de Servicio estará habilitado desde las 6:00 y previa recorrida controlada (máximo a 2 vueltas cada uno) y reunión de pilotos (8:00), a las 9:45, estará partiendo la primera máquina en el circuito ubicado en el Km 10 (Monday), donde se cumplirán la PE3, PE4 y PE5 sobre un tramo de 4.200 metros.

Las categorías que serán habilitadas son: Autocross, Kart Cross, F2 (autos), UTV, 4x4 (autos), Camionetas, Quads (ATV) y Motos.