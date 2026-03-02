CNR 2026: Colonias Unidas con hoja de ruta lista

A partir de este viernes empezarán a vivirse las primeras emociones del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, con una nueva edición del Rally de Colonias Unidas, que forma parte de un total de siete fechas que ya están confirmadas con sus sedes para la presente temporada.

Según el resumen oficial de la competencia, la carrera comenzará oficialmente este viernes, desde las 20:05, con una prueba superespecial nocturna denominada Hipermercado (PSE1), cuyo trazado mixto de asfalto y tierra tendrá 2.900 metros, en el cual la organización local trabajó intensamente en la semana para dejarlo en óptimas condiciones y que todo sea un éxito.

Antes del inicio del primer tramo cronometrado, citado anteriormente, las tripulaciones que formarán parte del evento (25 hasta ayer, según el canal oficial Sportity), deberán presentar sus respectivas máquinas, a partir de las 8:00, en la estación de servicios Petrobras Hipermercado CCU, para que los integrantes del Departamento Técnico del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) procedan a las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad.

Lea además: Rally y Super Prime 2026: Calendarios definidos

Ese mismo día, quienes estén interesados, podrán probar sus autos en el shakedown o pruebas libres oficiales, previsto de 13:00 a 16:00, en Hohenau, a la espera de la PSE1.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado, la PE2 (Hohenau) iniciará a las 9:53; la PE3 (Club de Caza y Pesca), a las 10:51, y la PE4 (Bella Vista), a las 11:19, pruebas especiales estas que se repetirán en una ocasión (PE5: 13:32, PE6: 14:30 y PE7: 14:58) para completar 75,6 km en la Etapa 1.

El domingo, la PE8 (Nueva Alborada) se pondrá en marcha a las 8:58; la PE9 (Villa Alborada), a las 9:31, y la PE10 (Trinidad), a las 10:09, las que también serán repetidas una vez (PE11: 12:27, PE12: 13:00 y PE13: 13:38) para llegar a 85 km y así alcanzar los 163,5 km establecidos por la organización conjunta del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), Centro de Volantes de las Colonias Unidas (CVCU) y Centro de Volantes de Nueva Alborada (CVNA).